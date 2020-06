Annalisa Chirico al Grande Fratello Vip: "Ha già sostenuto il provino". Voci di corridoio Mediaset, nomi clamorosi

29 giugno 2020 a

"Ha già fatto il provino". Annalisa Chirico sarebbe a un passo dalla partecipazione al Grande Fratello Vip. L'indiscrezione è di Blogo, che riferisce come la giornalista del Foglio sia in predicato di entrare nella casa insieme alla influencer Chiara Nasti (già vista, per poco, all'Isola dei famosi). Si confermerebbe, dunque, la passione di Alfonso Signorini per la commistione alto-basso in tv. Insieme alla Chirico e alla Nasti, gli autori del GF avrebbero già "testato" anche Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento, Patrizia De Blanck, Cristina Buccino, Justine Mattera e Vera Gemma, mentre tra i "chiacchierati" ci sarebbero anche Filippo Bisciglia, Rocco Siffredi, Carmen Russo e il marito Enzo Paolo Turchi.

