Corinne Clery contro suo figlio Alexandre: "Storie di soldi, manipolazioni psicologiche"

Una confessione struggente, un poco inquietante, quella di Corinne Clery. Un tema affrontato in tv, a Vieni da Me e Verissimo, e in una serie di interviste, a Diva e Donna e F. Si parla della lite avuta col suo unico figlio, Alexandre. E la Clery, 70 anni, ha spiegato che la questione è stata difficilissima da superare e le ha comportato problemi fisici e psicologici. Oggi, i due - quattro anni dopo il primo scontro - non hanno alcun tipo di rapporto.

E Corinne Clery racconta a F: "Cosa è successo con mio figlio? Piccole ma continue manipolazioni psicologiche. Per il dolore mi sono anche ammalata, mi si gonfiava improvvisamente la faccia e il collo e dovevo prendere il cortisone - rimarca -. Un giorno per una banale lite con lui sono venute fuori delle cose che mi hanno fatto dire: Basta, ognuno per la sua strada. Dopo una settimana ero guarita”. E ancora: "Alexandre è stato la mia vita, è cresciuto con me e io con lui perché ero una bambina ma per me è un capitolo chiuso. Ormai non ho neanche più rancore, mi dispiace solo per lui perché si sta perdendo una grande mamma", ha svelato in una toccante rivelazione.

Quando le chiedono quali siano le ragioni che li hanno portati al litigio, la Clery risponde in modo breve, sintetico, allusivo: "Storie di soldi, di case e mi fermo qui. Sono stata molto male, quasi un anno. Lo sanno le mie amiche. Devo pagare qualche scotto con lui che non ho capito", ha sottolineato.

