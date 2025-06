Carlos Alcaraz distrutto da Kiki Mladenovic: "È imbarazzante"

Carlos Alcaraz sta attraversando un momento d’oro. Dopo aver vinto in stretta successione a Roma, al Roland Garros e al Queen’s, lo spagnolo è tra i principali candidati alla vittoria a Wimbledon, insieme ovviamente a Jannik Sinner. Non solo tennis, non solo campo, però. Si parla dello spagnolo anche per la sua prossima partecipazione al doppio misto degli US Open in coppia con Emma Raducanu (e qualcuno vocifera su un possibile flirt).

Ma, tornando al campo e tornando al doppio, c'è anche qualche polemica: nel mirino è finito proprio il nuovo formato del doppio misto previsto per lo Slam americano. Invece del classico torneo, ci sarà una sorta di esibizione di lusso: due giorni di incontri, prima dell’inizio dei tabelloni di singolare, con in campo solo i grandi nomi del tennis mondiale. Oltre ad Alcaraz e Raducanu, saranno presenti anche Sinner, Djokovic, Sabalenka e Rybakina. Una novità che ha sollevato diverse perplessità, soprattutto tra i giocatori specializzati nel doppio. A rappresentare i “doppisti puri” ci saranno solamente i campioni in carica, Sara Errani e Andrea Vavassori, che non hanno nascosto la loro delusione.