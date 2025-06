Alvaro Vitali, sorpresa dopo la morte: cosa vedremo molto presto

Addio ad Alvaro Vitali, indimenticato protagonista del cinema italiano, scomparso all’età di 75 anni. La notizia è della vigilia, di ieri, martedì 24 giugno. L’attore, divenuto celebre grazie al personaggio di Pierino, ha lasciato un segno profondo nel panorama cinematografico nazionale, partecipando a numerosi film cult e collaborando con registi del calibro di Federico Fellini – ben quattro volte – oltre che con maestri come Roman Polański, Dino Risi, Mario Monicelli e Steno.

La sua carriera, che ha attraversato generi e decenni, ha conosciuto anche una nuova linfa grazie alla televisione. In tempi più recenti, Vitali era apparso in una puntata di The Generi, la serie firmata da Maccio Capatonda, in cui tornava – con spirito autoironico – a interpretare un ruolo ispirato alla commedia sexy all’italiana, genere che lo aveva reso celebre.

Nel 2025 aveva preso parte anche alla quarta stagione di Vita da Carlo, serie diretta e interpretata da Carlo Verdone. Sebbene gli episodi non siano ancora stati trasmessi, il pubblico avrà così l’opportunità di vedere Alvaro un’ultima volta sullo schermo, in un ruolo che promette di essere tanto nostalgico quanto significativo.