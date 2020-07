Selena Gomez, clamoroso ritorno: "Dopo questi mesi difficilissimi..."

Francesco Fredella 30 luglio 2020 a

a

a

Fermi tutti. Selena Gomez torna sui social dopo un lungo periodo di stop durante il quale si è dedicata solo alla vita privata. Lasciando ogni tipo di interesse social. Ma la Gomez non rinuncia ai suoi 184 milioni di follower. “Con tutto quello che è successo ho preferito non pubblicare nulla, trovavo tutto insensato. Sono stati mesi difficili per tutti. Ora cercherò di essere più presente e vi racconterò i miei prossimi progetti. Grazie per tutto il supporto che mi date sempre”, racconta la Gomez al suo ritorno.

"Con le corna...". L'hater la insulta, lei lo sputt***: Emma Marrone pubblica tutto, che lezione al fesso di turno | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.