Forum, Camilla Ghini, figlia d'arte, è la ragazza della bilancia: "Volevo fare l'avvocato, mi è tornata la voglia"

Preparatevi a vederla di nuovo all‘opera. Camilla Ghini torna a Forum, dove è di casa. La primogenita di Massimo Ghini, insieme al gemello Lorenzo, sta vivendo un momento d’oro. Televisione e radio (RTL102.5 e Radio Zeta). "Lavoro tutto il giorno fino alla notte e mi riposo nel weekend", racconta a Libero. Di fare l’attrice non ne vuol sapere, pur essendo figlia d’arte. E non farebbe nemmeno un reality. "Non sbandiererei mai la mia vita privata ai quattro venti", dice. Quello che sogna è la conduzione di un programma legato alle tradizioni italiane. "Mi piacerebbe girare per i piccoli paesi dello Stivale. Ho già in mente il nome, ma non ve lo svelo". Parola di Ghini jr. Che racconta: "Volevo fare l’avvocato e con Forum mi sta tornando la voglia". Infatti, la Ghini è tornata all’università e tra un diretta in televisione e in radio sta trovando anche il tempo per studiare.

Suo padre Massimo Ghini - uno degli attori più amati - è felicissimo di quello che Camilla sta costruendo. "Quando Forum mi ha chiamata lavoravo a Milano in una casa di produzione tv. Mi hanno contattato perché cercavano nuovi volti. Usavo i social come tutti i ragazzi. Mi hanno aiutata. E li uso tutt'oggi", continua Camilla. Una vita piena di soddisfazioni. Da domani seguila ancora una volta a Forum. Lei assicura: "Il rito della bilancia è una tradizione per il programma. E sono fiera di essere io - molto spesso - ad occuparmene".

