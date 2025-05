Affari Tuoi, il crollo di Micaela: "Se ci fosse mia madre...", gelo in studio

Siamo sempre qui, nello studio di Affari Tuoi, il regno dei pacchi, della sorte, del Dottore e soprattutto di Stefano De Martino. La puntata in questione è quella andata in onda venerdì 2 maggio 2025 su Rai 1, a tentare la fortuna è Micaela, concorrente sarda accompagnata dalla sorella Silvia. Studentessa di farmacia prossima alla laurea, confessa però un sogno diverso: “È la verità. Io sono una grande appassionata di moda sostenibile, soprattutto di second hand e vintage”. A presentarla è il conduttore Stefano De Martino, che scherza: “Le manca un solo esame e non vuole fare la farmacista!”.

Tra ironie e sorprese, in studio arriva anche Thanat, ex compagno di un corso da videomaker con Micaela, per presentare la bottarga, specialità del giorno. De Martino ne approfitta per un siparietto: “Una è un operatore di ripresa qui in Rai, mentre Thanat ci fa vedere cosa ci ha portato dalla Sardegna”, sottolinea con ironia.

La partita comincia in modo altalenante: il pacco numero 13, scelto da Micaela, resiste mentre il tabellone perde cifre importanti come i 300mila e i 200mila euro. La prima offerta del Dottore è generosa: 36mila euro. Ma Micaela rifiuta decisa: “Se ci fosse mia madre Cecilia, mio padre o mio cognato, avrebbero già accettato, ed è per questo che non sono qua. Rifiuto e vado avanti”.

Il gioco prosegue tra colpi di scena e meditazioni zen, ma anche il secondo assegno da 20mila euro viene stracciato: “Siamo qua per giocare”. I tentativi di cambio pacco si susseguono, ma Micaela e Silvia restano fedeli al loro numero: “Il destino ci ha dato il numero 13 e quindi rifiutiamo”. Anche Lupo e Thanat vengono coinvolti nei consigli, tra gag e risate: “Ma come? Ti ho chiesto come fa il piccione!”.