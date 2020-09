Francesca Fialdini, Da noi... a ruota libera con clamoroso sospetto. Dagospia: "La sua è una bugia"

18 settembre 2020 a

a

a

Qualcosa non torna su Francesca Fialdini. La bionda presentatrice Rai, appena tornata con Da noi... a ruota libera subito dopo Mara Venier e Domenica In (con ottimi ascolti) ha destato i sospetti di Giuseppe Candela, che per Dagospia ha rovistato tra le carte dell'Ordine dei giornalisti".







Verissimo, lo "scippo" di Francesca Fialdini a Silvia Toffanin: ecco chi passa in Rai

"Non ho connotati estetici esagerati, sono tranquillizzante - ha spiegato la Fialdini qualche giorno fa a La Stampa -. Da giornalista ho tenuto di più al senso di quel che facevo, non mi è mai piaciuto mettermi in mostra, a volte mi sono anche penalizzata". "La conduttrice si è dunque definita 'giornalista' - nota Candela - ma consultando l'elenco degli iscritti ad oggi, 18 settembre 2020, il suo nome non figura. Iscrizione avvenuta negli ultimi giorni, bugia bianca o problemi tecnici per il sito dell'Ordine dei Giornalisti?". Come direbbe Dago, "ah, saperlo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.