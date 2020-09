Serena Grandi condannata a due anni: storiaccia di soldi, per lei finisce malissimo

Francesco Fredella 23 settembre 2020 a

a

a

Una brutta giornata per Serena Grandi: il tribunale di Rimini l’ha condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione per il crac della società ‘Donna serena srl’ (che gestiva il ristorante ‘La locanda di Miranda’ a Borgo San Giuliano). Al momento della notizia, diffusa da Il Resto del Carlino, non sono arrivato commenti dall’attrice, accusata di non aver conservato le scritture contabili.

"La sua è una bugia". Francesca Fialdini, il clamoroso sospetto di Dagospia sulla conduttrice Rai: cosa non torna

Ma non è l’unica pesante accusa: la Grandi avrebbe distratto parte dei beni strumentali utilizzati presso lo stesso ristorante, che avrebbe chiuso i battenti senza pagare i dipendenti. Secondo rumors sarebbe in corso la procedura fallimentare della società presso il Tribunale di Rimini. Si attende una replica dell’attrice.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.