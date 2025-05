Stefano De Martino, un caso in Rai: incassa tre "no"

Stefano De Martino, volto di punta della Rai e lanciatissimo grazie al successo di Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile, avrebbe recentemente affrontato alcune difficoltà nella sua ascesa televisiva. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, il conduttore avrebbe ricevuto tre rifiuti da parte di Viale Mazzini. Nel caso fosse confermata, la vicenda appare sorprendente.

Il primo "no" riguarderebbe la mancata promozione dell'ultima puntata di Stasera tutto è possibile su Rai 1. Il secondo, invece, concerne lo stop o il rinvio della messa in onda di uno spettacolo teatrale che era stato annunciato in palinsesto. Candela ha commentato: “C’è stata la mancata promozione dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile su Rai1... La settimana successiva stop (o rinvio?) alla messa in onda dello spettacolo teatrale annunciato in palinsesto”.

Il terzo rifiuto riguarda un nuovo game show che De Martino avrebbe dovuto condurre nell'access prime time estivo. Candela ha ricordato: “E infine, come svelato da TvBlog, a Viale Mazzini avevano deciso di testare a inizio giugno un nuovo access da alternare ad Affari Tuoi, niente di fatto”. Il timore era che il nuovo programma non raggiungesse gli ascolti di Affari Tuoi, come evidenziato dalla domanda retorica: “Troppo rischioso: ‘E se non fa il 30%?’”. Già, battere o anche solo avvicinarsi al successo strepitoso del gioco dei pacchi non appare affatto impresa semplice.