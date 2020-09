Marco Liorni, dopo Reazione a catena una clamorosa promozione? "Voci di corridoio. Manca l'ufficialità ma...". Rai, un ribaltone

26 settembre 2020 a

"Voci di corridoio" su Marco Liorni. Il signore di Reazione a catena, re del preserale di Raiuno, potrebbe presto esordire in prima serata. A sussurrarlo è Maurizio Costanzo, il grande vecchio di Mediaset e della tv italiana tutta, nella sua rubrica sul settimanale Nuovo. "Non c'è ancora l'ufficialità", premette Costanzo, ma Liorni sarebbe il favorito per condurre Affari tuoi in una edizione nuova di zecca e riservata, questa volta, alla fascia oraria successiva e non più precedente al Tg1. "Non è ancora ufficiale ma voci di corridoio continuano a dire che potrebbe essere lui a condurre la nuova edizione di Affari Tuoi - scrive Costanzo -. Ha dimostrato di sapersela cavare molto bene con i game show, perciò un po’ di ricambio con Affari Tuoi va bene".

