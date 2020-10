Ida Rendano, sos musica: "L'ultimo dpcm blocca di nuovo tutti i progetti. Il momento più difficile di sempre"

14 ottobre 2020 a

a

a

Da Ida Rendano un "SOS musica". Il nuovo decreto il Presidente del Consiglio Conte con tutte le restrizioni in tema di eventi feste ha segnato un forte blocco. "Avevamo appena ho iniziato a respirare un po' - afferma l'artista Ida Rendano - ed invece eccoci qua di nuovo a cercare di capire come fare per portare avanti le nostre produzioni e dare una svolta al nostro lavoro! La colpa è di chi non segue le regole e come sempre per colpa di pochi tutti noi dobbiamo metterci in riga!".



"Personalmente - spiega la Rendano - avevo degli eventi in programma, avevo un album in uscita ma ho dovuto frenare tutto perché chiaramente la promozione deve essere supportata dal lavoro. Altrimenti è un investimento troppo forte. Qui ritorniamo al famoso discorso che le case discografiche sono sempre per pochi, è difficile avere l'interesse soprattutto al Sud, quindi con le nostre forze dobbiamo cercare di uscirne fuori. Dopo quasi 30 anni di attività credo di avere la giusta esperienza per dire che questo è uno dei periodi più brutti mai vissuti finora e mi auguro che possa terminare e che la nostra musica riprenda a pieni ritmi. Questo lo dico non solo per me ma anche per tutte le famiglie che lavorano intorno ad un'artista".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.