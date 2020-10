Val Bonetti e la raccolta di ninna nanne tradizionali per sostenere i bimbi affetti da epilessia

22 ottobre 2020 a

a

a

Una raccolta di ninna nanne tradizionali provenienti da tutti i paesi del mondo, dall'Italia alla Bulgaria, dal Mali alla Corea, dal Senegal al Brasile all’Iran, arrangiate per chitarra acustica e interpretate da Val Bonetti, per una raccolta fondi tramite crowdsourcing. Attraverso l'acquisto del cd o una donazione volontaria si sosterrà l'associazione Famiglie LGS Italia, che unisce e sostiene bambini e ragazzi affetti da una rara e grave forma di epilessia, la Sindrome di Lennox-Gastaut. I fondi raccolti, tolti i costi per la produzione del cd, andranno per lo sviluppo, la validazione e la produzione di braccialetti elettronici che consentiranno a queste persone e alle loro famiglie di guadagnare un po' di autonomia e di spazio vitale. Infatti questa condizione clinica è rara ed è cruciale che in caso di emergenza, i medici del pronto soccorso possano leggere sul braccialetto i dati terapeutici fondamentali per l'intervento e la cura, anche in assenza di familiari. Questo significa concedere uno spazio di libertà prezioso e altrimenti impossibile a questi bimbi. A questo indirizzo altri dettagli sul progetto e sulle modalità di donazione . Il cd sarà distribuito appena prima di Natale e potrai goderne sotto l'albero.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.