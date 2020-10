L'aria che tira, Myrta Merlino torna lunedì: chi è il positivo che ferma la trasmissione

23 ottobre 2020 a

Il coronavirus è arrivato nella redazione della trasmissione de La7 condotta da Myrta Merlino L'Aria che tira, un familiare di un componente della redazione è risultato positivo al tampone, per questa ragione oggi il programma non è andato in onda. In giornata tutti i redattori, gli autori e gli inviati saranno sottoposti a tampone e la trasmissione sarà ripresa lunedì.

Lo conferma la stessa conduttrice su Twitter: "Tranquilli, siamo già a lavoro e da lunedì torneremo a farvi compagnia come sempre su La7!". Fonti vicine alla direzione di La7 confermano all'Adnkronos che l'emittente sta facendo tutto il possibile perché il programma torni in onda lunedì, anche il direttore di rete Andrea Salerno ha retweettato il post della Merlino il che lascia pensare che il programma riprenda davvero lunedì.

Intanto da qualche giorno anche Lilli Gruber sta conducendo il programma Otto e Mezzo da casa per precauzioni dovute al Covid. Secondo indiscrizioni ad essere positivo al tampone è il parrucchiere dell'ex inviata Rai, ecco perché la giornalista che pur è risultata negativa al tampone, proprio per la stretta vicinanza, dovrà sottoporsi ad un secondo controllo nei prossimi giorni.

