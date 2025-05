Affari Tuoi, Jasmin da Prato? Il suo cognome spiazza tutti

Jasmin dalla Toscana è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, nella puntata in onda questa sera, lunedì 12 maggio, su Rai 1, Con lei ha giocato Matteo, suo compagno da dieci anni. Il loro pacco era il numero 8. I primi tiri fatti hanno eliminato il panforte e poi 15.000, 200mila, 20, zero e 30mila euro. Di 30.000 euro la prima offerta del dottore, ma Jasmin ha deciso di rifiutare. La concorrente, il cui cognome è Van Schaik visto che per metà è olandese, ha detto di arrivare da Prato, città in cui di mestiere fa l'impiegata nel settore degli infissi e anche la cantante. Questa era la sua 25esima puntata.

Andando avanti con la partita, la concorrente ha fatto fuori 20mila e 10mila euro, e infine ha trovato anche il cucciolo mascotte del game show: Gennarino. A quel punto il dottore le ha offerto la possibilità di cambiare pacco, e lei, dopo essersi consultata con Matteo, ha deciso di rifiutare. Successivamente, la coppia ha trovato 10, 200 e 5mila euro. Il dottore, quindi, ha offerto loro 35mila euro in cambio di un tiro. Ma i due hanno detto no. E poi hanno eliminato 50 euro e un euro, restando con soli due pacchi blu su sei ancora in gioco. Purtroppo, però, a un passo dalla fine Jasmin ha perso tutti i pacchi più alti. E così il dottore le ha offerto di nuovo il cambio, questa volta accettato.