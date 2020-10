Morto Sean Connery, a 90 anni si spegne un mito: il più grande James Bond di sempre?

31 ottobre 2020 a

Lutto nel mondo del cinema: a 90 anni, è morto Sean Connery. Addio a un mito, a un'icona, l'attore scozzese che ha interpretato, forse, il più celebre James Bond nella storia della saga. Tra i riconoscimenti ottenuti nel corso della sua carriera, Connery vanta un oscar, due Bafta e tre Golden Globes. Tra gli altri enormi successi di Sir Sean Connery, Indiana Jones, Caccia ad ottobre rosso e Highlander - L’ultimo immortale. L'Oscar risale al 1998, vinto come miglior attore non protagonista in Untouchables, dove interpretava un poliziotto irlandese. La Regina Elisabetta gli conferì il titolo di Sir nel 2002, quando l'attore si era ritirato dalla recitazione da oltre dieci anni, all'Holyrood Palace. La sua ultima interpretazione - come doppiatore - risale al 2012, anno in cui aveva dato voce al protagonista del film d’animazione Sir Billi. Sean Connery aveva compiuto 90 anni lo scorso agosto.

Prima di sfondare nel cinema, Connery ha avuto un’infanzia povera. Infatti, per mantenersi, ha fatto diversi lavori, tra cui il bagnino, il muratore, il lavapiatti, il verniciatore di bare e la guardia del corpo. A lanciarlo verso il successo è stata la sua partecipazione a Mister Universo nel 1953. Il terzo posto gli ha permesso di ottenere piccole parti in tv e poi al cinema. L'attore si è sposato due volte e ha avuto un solo figlio, Jason. Dopo un primo matrimonio con l’attrice australiana Diane Cilento, nel 1973 si è risposato con la pittrice Micheline Roquebrune, che è rimasta al suo fianco fino all'ultimo momento.

