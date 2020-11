Gigi Proietti, la straziante decisione della famiglia: "Nella bara", insieme a cosa verrà seppellito

Francesco Fredella 04 novembre 2020 a

a

a

Il vicedirettore del Messaggero, Alvaro Moretti, racconta un Gigi Proietti inedito. Andiamo per gradi. Il grande mattatore romano, scomparso nel giorno del suo ottantesimo compleanno per problemi cardiaci, aveva un legame profondo con lo storico quotidiano romano. “Aveva scritto per noi, sonetti o interviste. E poi la fiction in onda su Rai 1, Una pallottola nel cuore, era ambientata proprio nella nostra redazione”, racconta ad RTL102.5 News il vicedirettore Moretti. “La famiglia, da quello che sappiamo, inserirà nella bara la prima pagina di ieri (martedì 3 novembre, nrd), che è storica perché dedicata proprio a lui”, svela in anteprima Moretti. Il quotidiano capitolino, infatti, ha dedicato l'intera prima pagina e lungo approfondimento a Gigi Proietti, celebrato e ricordato nel modo pià consono. “Ringraziamo la famiglia, un senso di responsabilità molto importante per tutti noi. Seguiremo i funerali che saranno in forma privata”, ha concluso il vicedirettore del Messaggero.

"Quell'operazione di routine non riuscita". Bomba di Dagospia sulla morte di Gigi Proietti: "Perché non ce l'ha fatta"

Gigi Proietti, il ricordo della figlia Carlotta: "Ho pensato tanto a questo momento, ne sono stata terrorizzata"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.