Affari Tuoi, la sconcertante frase di Viviana a Steven

Nella puntata di Affari Tuoi del 9 maggio, trasmessa su Rai 1 con Stefano De Martino alla conduzione, il protagonista è stato Stephen, originario del Trentino-Alto Adige. Formatore aziendale in lingua inglese e di origini irlandesi, Stephen vive a Trento, ha otto fratelli ed è padre di Olivia, insieme alla fidanzata Viviana, organizzatrice di eventi.

La sua partita, giocata con il pacco numero 7 (scambiato poi con il 6), è stata avvincente. Stephen ha aperto i primi pacchi con fortuna, eliminando premi bassi e tenendo in gioco i 300.000 euro. Dopo aver rifiutato offerte del “Dottore” di 40.000 e 65.000 euro, ha accettato 130.000 euro nelle fasi finali, su consiglio di Viviana, scoprendo però che il suo pacco conteneva i 300.000 euro. La scelta ha generato emozioni contrastanti in studio, con De Martino che ha condotto parte della puntata in inglese per omaggiare il concorrente. Ma a gelare lo studio è stato quel "mi dispiace" della fidanzata Viviana al suo Steven. Sui social, in particolare su X, le reazioni sono state immediate e contrastanti. Molti utenti hanno espresso solidarietà per Stephen, con commenti come: “130.000 euro sono tanti, ma che peccato per i 300.000! Grande Stephen comunque!”. Altri hanno criticato la decisione di accettare l’offerta, scrivendo: “Con i 300.000 ancora in gioco, perché fermarsi? Troppo rischioso, ma che rimpianto!”.