Tale e quale show, Loretta Goggi massacrata da Ghali: "Ma guarda questa! Non ci fate una bella figura"

Duro commento di Ghali contro Loretta Goggi, giudice di Tale e Quale Show, e contro il programma. Motivo, l'imitazione che Sergio Muniz ha fornito durante la finalissima proprio del rapper milanese di origini tunisine. Muniz si è presentato sul palco con il viso colorato per ricordare il colorito di Ghali. Finito il pezzo la Goggi ha commentato facendo i complimenti al modello spagnolo per aver ricordato Ghali nelle movenze e nella voce, ma anche per "essere più carino" dell'originale.

"Ma senti questa!", ha sbottato il rapper sui social, inquadrando la televisione. Quindi la bordata relativa al "blackface", l'abitudine di scurire il volto a bianchi per imitare personggi di colore già finita sotto accusa negli Stati Uniti. "Non facciamo una bella figura - ha tuonato Ghali - né con chi è meno superficiale in questo paese e nemmeno con chi ci guarda da fuori. Ci sono tante caratteristiche che si possono riprodurre e imitare di un personaggio".

