Francesca Giuliano, l'appello alla politica: "Foto false su siti per adulti, la politica faccia qualcosa"

Francesco Fredella 01 dicembre 2020 a

a

a

La Rete a volte è maledetta. Dopo l’allarme lanciato da Guendalina Tavassi, ex gieffina che ha raccontato di essere vittima di revenge porn, arriva la confessione di Francesca Giuliano. “Mi hanno rubato alcune foto dal mio profilo ed ho scoperto che erano in un sito p***. Cliccandoci si aprivano video di attori hard, mai roba mia. Ovviamente”, dice la Giuliano. “Ho fatto una denuncia alla polizia postale. Ho scoperto che si tratta di siti italiani. Ma faccio un appello: la politica deve pensare ad un legge che imponga la rimozione di questi contenuti dopo una denuncia. E tutto dovrebbe avvenire in pochissimo tempo”, continua. La Giuliano, una delle ragazze più belle della televisione, tornerà presto in onda. E lo conferma proprio nella nostra conversazione al telefono. “In tv torno a gennaio.Niente reality, ma posso dirvi solo che si tratta di un ruolo già visto”, racconta a Libero la Giuliano. Che è single e dice di voler fidanzarsi. “Cerco un uomo di altri tempi. Elegante, raffinato, romantico”, conclude.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.