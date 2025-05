Domenica In, Teocoli: "Perché è finita l'amicizia con Celentano"

"È cambiato che adesso ho paura di perdere le cose che ho perché vedo tutto sotto un altro punto di vista": Teo Teocoli lo ha detto in un'intervista a Mara Venier a Domenica In su Rai 1, rispondendo a una domanda sul traguardo degli 80 anni. Il comico, poi, ha parlato anche della fine della sua amicizia con Adriano Celentano: "Credo che lui ci sia rimasto male per la mia imitazione ma la rottura tra noi è arrivata per lo spettacolo "Adrian". Noi non ci sentiamo più, non mi chiama mai e io ho smesso di provare a chiamarlo. Vado a trovare spesso suo figlio Giacomo perché va a pregare in una chiesa vicino a casa mia".

"Mi manca molto la sua amicizia perché ci siamo conosciuti quando eravamo due ragazzin - ha rivelato Teocoli - io ero un suo fan, quindi, mi mettevo sotto casa ad aspettarlo e un giorno lui arrivò e mi disse "Non devi venire qui tutte le sere, adesso ti faccio salire in casa e, poi, basta" e da lì siamo diventati amici".