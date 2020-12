Elisa Isoardi, bomba nel giorno del compleanno: "Chi mi ha fatto del male", ecco chi trema

29 dicembre 2020 a

Il 27 dicembre, Elisa Isoardi ha compiuto 38 anni. E li ha festeggiati insieme a zia Gabriella, loro due, molti sorrisi e una torta. La conduttrice Rai ha pubblicato alcuni video della piccola festa su Instagram. Bellissima, come sempre. Con la Isoardi, insomma, è subito casa. Bellissima ma anche tagliente. Infatti, l'ormai ex ballerina di Ballando con le Stelle con Raimondo Todaro (che la ha già scordata e ha un nuovo amore), si toglie subito dei sassolini dalle scarpe: "Grazie a chi mi ha voluto bene - afferma in un video pubblicato in una story su Instagram -. Ma grazie anche a chi mi ha fatto del male...". Non fa riferimenti evidenti, la Isoardi. Ma, forse, per coglierli non serve poi così tanta malizia.

