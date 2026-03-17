Affari Tuoi, delirio per Ludovica. E quando entra il marito... finisce male

Una lunga attesa, quella di Lodovica: "Ventidue puntate da pacchista, quella di oggi è la 23esima". Dunque spiega: "Sono responsabile di un centro medico , mi occupo della parte commerciale". A quel punto prima intemerata di Herbert Ballerina, il solito copione: "Sono Herbert Ballerina da Campobasso, coltivo verdure, faccio l'ortopedico". Transeat.

La puntata in questione è quella di martedì 17 marzo. Ed ecco che arriva il turno di Ludovica: a lei l'impervio compito di sfidare la sorte . Ludovica, bellissima in abito bianco e con occhi di un azzurro penetrante, ha 34 anni, viene da Roma e ovviamente rappresenta il Lazio.

No, nessuna eccezione. Anche oggi siamo qui, nello studio di Affari Tuoi, il regno di Stefano De Martino , del Dottore e di Herbert Ballerina . Il gioco dei pacchi e della fortuna, la corazzata di Rai 1 che sera dopo sera macina risultati strepitosi in termini di share.

Si torna a Ludovica, che spiega di avere una figlia, Ginevra. Ad accompagnarla in gara il suo compagno, Davide, che fa capolino in studio con capello "gellato" e abito gessato blu. Davide ha qualche anno in più, 42 per la precisione, viene da Nettuno e spiega di essere un graduato dell'esercito italiano. Quando gli chiedono come si sono conosciuti, spiega: "Lei viveva in Lussemburgo e quando è tornata qui le ho fatto trovare una Limousine fuori dal Colosseo". I due fanno coppia da sei anni.

Spavaldo, Davide, nel look e nei toni. E questo suo essere spavaldo viene messo nel mirino dal popolo dei social, quello di X in particolare, laddove si commentano in presa diretta le gesta dei concorrenti in studio. "Quanti anni ha la concorrente?", chiede Gioia con intento polemico. "Si è sistemata bene la sicura", rincara con un pizzico di livore Vicky. "Certe donne non le capisco: come fanno a stare donne così belle con uomini brutti come la morte", sparacchia Chucky. E sempre lui aggiunge: "Se fossi l'uomo di questa concorrente non smetterei mai di guardarla". Infine c'è chi, come Cechu, non può fare a meno di notare: "La concorrente più giovane di me con figlia adolescente e lavoro importante. Io nel frattempo..." e a corredo un meme di una persona in fuga dalla vita da adulto. Insomma, Ludovica e Davide, ad Affari Tuoi, si rivelano una coppia che fa discutere. Eccome...