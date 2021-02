Sanremo 2021, Alex Schwazer sul palco: "Ridiamogli dignità", l'orgoglio di Amadeus dopo la farsa-doping

25 febbraio 2021 a

Alex Schwazer sarà al Festival di Sanremo 2021. Lo ha annunciato ufficialmente Amadeus, che così facendo vuole “ridare dignità e visibilità a un grande sportivo che, per cinque anni, è stato allontanato dai campi di gara per colpa di un’accusa di doping rivelatasi infondata”. Curiosamente tra gli sportivi che saliranno sul palco del teatro Ariston ci sarà anche Federica Pellegrini, che all’epoca dei fatti si espresse in toni molto duri e frettolosi nei confronti del marciatore altoatesino.

Al quale le scuse sono quantomeno d’obbligo, dopo che gli è stata rovinata la carriera nel 2016 per un’accusa rivelatasi infondata. Schwazer si aggiunge a una lista di campioni che saranno ospiti a Sanremo: ovviamente ci sarà Zlatan Ibrahimovic, che ha concordato un calendario personalizzato con il Milan per dividersi tra la Liguria e Milanello per tutta la durata del Festival, e poi anche Sinisa Mihajlovic. A loro si sono aggiunti Federica Pellegrini e Alberto Tomba, annunciati nelle ultime ore.

Ovviamente non mancheranno gli ospiti extra-sportivi, a cominciare da quel Diodato che ha trionfato nell’edizione dello scorso anno. Per quanto riguarda il capitolo co-conduttrici, non ci sarà Naomi Campbell che è stata costretta a dare forfait per le nuove restrizioni entrate in vigore negli Stati Uniti a causa del covid.

