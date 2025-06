Amadeus, nemmeno Sinner riesce a farlo gioire

La dolorosa sconfitta di Sinner dopo cinque set drammatici è stata la fortuna di Amadeus. Nove aveva preparato una grande campagna pubblicitaria per spingere il debutto di “The Cage”, il nuovo game show con il quale l’ex re Mida della Rai cerca riscatto, dopo i flop di “Chissà chi è” e “Like a Star”. Il battage pubblicitario durante la finale del Roland Garros è stato a dir poco imponente. La figura del conduttore ha fatto capolino più volte sul campo di Parigi, suscitando una certa ilarità sui social, anche se alcuni spettatori interessati unicamente alla sfida tra Sinner e Alcaraz non ha particolarmente apprezzato le frequenti sovrimpressioni pubblicitarie. La realtà ha poi superato i sogni di Amadeus , che sperava di sfruttare la finale per farsi pubblicità e che invece ha proprio ricevuto un grosso traino. La sfida tra titani è durata oltre cinque ore, di conseguenza “The Cage” è infatti iniziato appena sei minuti dopo la vittoria di Alcaraz, con il breve post-partita che gli ha consegnato 3 milioni e 729mila spettatori con il 20.5% di share. La prima di “The Cage” ha fatto registrare 1 milione di spettatori e il 5.7% di share.

Un buon esordio, anche se i numeri non sono nulla di eccezionale, soprattutto in relazione al battage pubblicitario e al traino ricevuto. Il format del nuovo game show di Amadeus è più accattivante e fresco di altri, ma basterà per evitare il flop? La risposta arriverà tra domani e venerdì, quando arriveranno dati reali e non drogati, in positivo o in negativo, dagli eventi sportivi. Se la finale del Roland Garros è stata un toccasana per Amadeus, lo stesso non si può dire della partita della Nazionale andata in onda ieri sera sulla Rai...