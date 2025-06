Affari Tuoi, morta Harley Zuriatti: "Non dimentico", il dolore di Amadeus

Un lutto ha colpito Affari Tuoi: è morta a soli 29 anni Harley Zuriatti, friulana, storica pacchista del programma ora condotto da Stefano De Martino su Rai 1. A portarla via, un tumore. E anche Amadeus, commosso, ha voluto ricordarla e omaggiarla, con alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram.

Harley era arrivata nello studio di Affari Tuoi proprio all'epoca della conduzione di Amadeus, giocando insieme al compagno Andrea. In quell’occasione aveva raccontato la sua lotta contro la malattia e l’amore che la univa al futuro marito, con cui si sarebbe sposata poco dopo. Durante la trasmissione, Harley aveva conquistato il pubblico di Rai 1 con il suo coraggio e la sua dolcezza. In una toccante intervista rilasciata a Fanpage.it, aveva confidato: "Parlare del tumore è terapeutico" e aveva aggiunto, con grande intensità emotiva: "Anche se non potrò avere figli, ho un amore gigantesco".