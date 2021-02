Ezio Greggio e la rivelazione impensabile su Silvio Berlusconi: "Cos'era disposto a comprarmi". Tutto vero

25 febbraio 2021 a

Ezio Greggio come mai si era raccontato prima d'ora. All'età di 66 anni, il conduttore di Striscia la Notizia, si è lasciato andare a una lunghissima intervista al Corriere della Sera. “Nascere in provincia è stato utile per la costruzione del mio futuro, per la voglia di cercare nuovi lidi”, ha confessato ricordando le origini piemontesi. Nato e cresciuto a Cossato, il padre aveva un solo desiderio per lui: che lavorasse in banca. "Vi rimasi undici mesi, era più forte di me, volevo lavorare nello spettacolo". Ed è per questo che ad appena 18 anni, Greggio intraprese la carriera televisiva che lo portò poi a dar vita al mitico Drive in. “Berlusconi - ha spiegato - ci chiese un programma tradizionale, tipo Domenica In. Noi confezionammo una puntata zero che era l’opposto di quello che ci aveva chiesto… Siamo andati avanti per cinque anni”.

I legami con Silvio Berlusconi non sono mai cambiati. Tra i due c'è grande stima, tanto che lo stesso Greggio ha ammesso un aneddoto che ha dell'incredibile. “Dopo aver comprato il Milan mi chiese: tu sei un nostro tifoso? Sono piemontese, non cambio casacca. E lui: ho trovato la soluzione: compro anche la Juventus“. Ma nella vita del conduttore non c'è solo il Cavaliere. Greggio infatti deve tanto anche ad Antonio Ricci, "padre" del tg satirico di Canale 5 di cui si dice molto fiero.

“Le querele, le abbiamo vinte tutte. Sono orgoglioso di un mare di inchieste”. Un pensiero va anche a Enzo Iacchetti, l'altra metà della coppia che da anni intrattiene il pubblico del Biscione: “Prima di tutto è un amico. Ricci mi mandò a incontrarlo a Roma, eravamo in un ristorante all’aperto, io gli parlavo e Enzo si guardava intorno. Era convinto che ci fosse una telecamera nascosta, che fosse uno scherzo”. Invece era tutto vero e sancì l'inizio di un successo dopo l'altro.

