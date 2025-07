Juventus, furia-Ezio Greggio: "Bidoni e mezze tacche". Nel mirino...

Ezio Greggio non e manda a dire. La sua Juventus ha dovuto salutare il Mondiale per Club - che si sta disputando negli Stati Uniti - dopo la sconfitta contro il Real Madrid. A dire il vero è stata una partita giocata ad armi pari, con la Vecchi Signora che ha sprecato troppe occasioni nel primo tempo. Su tutte quella capitata sui piedi di Kolo Muani, che si è fatto ipnotizzare davanti alla porta da Corutois. Poi nel secondo tempo la musica è cambiata. I Blancos hanno cambiato la partita con i cambi, la Juve invece ha perso quella brillantezza di inizio match. Dopo l'uscita di Yildiz - e l'entrata di Koopmeiners - Madama ha di fatto gettato la spugna.

Il comico e conduttore di Striscia non ci sta. Secondo Ezio Greggio, la Juve non può permettersi di fare entrare dei "bidoni" in campo, come l'olandese. "Il Real fa entrare Mbappé e Modric - ha scritto su X -. Noi Kostic e Koopmeiners: ho detto tutto. Tudor ha fatto miracoli con una squadra che ha metà dei suoi giocatori mediocri o scarsi. Basta mezze tacche e bidoni". Nonostante lo sfogo, Ezio Greggio - da vero tifoso - ha ribadito il sostegno alla sua squadra del cuore: "#ForzaJuve ora e sempre".