Sanremo 2021, primo positivo al Covid prima di iniziare: salta l'esibizione di Irama. Un terremoto, prima serata stravolta

Cambio in corsa nella scaletta della prima serata di Sanremo: Noemi canterà al posto di Irama. Uno dei membri dello staff del cantante, infatti, è risultato positivo al tampone antigenico. Una doccia fredda per l’ex di Amici, che dovrà rinunciare alla gara a poche ore dall’inizio della 71esima edizione del festival della canzone italiana.

Irama, in particolare, avrebbe dovuto esibirsi al teatro Ariston questa sera con il brano La genesi del tuo colore. Adesso è stato sottoposto a tampone molecolare in via precauzionale. In attesa del risultato, la sua esibizione è stata rimandata alla seconda serata della kermesse, in onda domani 3 marzo. Il Covid, dunque, ha bussato anche alle porte di Sanremo. Resta da vedere cosa succederà adesso.

Al posto di Irama, comunque, tra i 13 campioni in gara questa sera, si esibirà Noemi con il brano Glicine. Lo ha comunicato la Rai in una nota. La cantante è sesta in ordine di apparizione. Prima di lei Arisa con Potevi fare di più; Colapesce e Dimartino con Musica leggerissima; Aiello con Ora; Francesca Michielin e Fedez con Chiamami per nome e Max Gazzè con Il farmacista. Ad esibirsi, poi, saranno anche Madame con Voce; Maneskin con Zitti e buoni; Ghemon con Momento perfetto; ComaCose con Fiamme negli occhi; Annalisa con Dieci; Francesco Renga con Quando trovo te e Fasma con Parlami.

