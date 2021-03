Sanremo 2021, Fiorello in rivolta contro Amadeus: “In scaletta a quell'ora? Ma cosa…” 

04 marzo 2021 a

a

a

La terza serata del Festival di Sanremo 2021 è iniziata senza grossi preamboli da parte di Amadeus e Fiorello. Il motivo è semplice: c’è da andare veloci perché stasera si esibiranno tutti gli artisti presenti in gara, tra cover e duetti. Inoltre c’era da omaggiare Lucio Dalla, che oggi avrebbe compiuto gli anni: 4 marzo 1943, è la data di nascita del grande cantautore venuto a mancare nel 2021. Sul palco del teatro Ariston si sono esibiti i Negramaro cantando uno dei grandi successi di Dalla.

Prima di lasciar spazio a loro, c’è stato un piccolo siparietto tra Amadeus e Fiorello, con quest’ultimo che si è lamentato per la scaletta. A causa della serata delle cover che prevede la partecipazione di tutti i Big del Festival, Sanremo andrà avanti fino a tarda notte, ma d’altronde nelle prime due serate era finito in perfetto orario. “Finiremo tardissimo - ha esclamato Fiorello - io mi sono visto in scaletta alle 2.05… cosa potrò mai dire a quell’ora?”.

Dopo le proteste, il braccio destro di Amadeus ha però chiosato così: “Tutto ciò è bello”. Poi subito spazio ai Negramaro con l’omaggio per Lucio Dalla che avrebbe sicuramente emozionato il pubblico dell’Ariston, se solo fosse stato presente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.