Sanremo 2021, Madame umilia Lucia Azzolina sul palco: un caso pazzesco, cosa spunta all'Ariston

05 marzo 2021 a

a

a

Di riffa o di raffa, al Festival di Sanremo spesso e volentieri rispunta la politica. È accaduto anche nella terza serata della kermesse dell'Ariston, quella dei duetti. A dare una spurzzatina politica al Festival ci ha pensato Madame, giovane cantante che si è presentata con la cover di Prisencolinensinainciusol, il famoso brano di Adriano Celentano del 1972. Brano controverso e che viene considerato il primo rap nella storia della musica italiana.

Questo sosia di Freddie Mercury? "Già arrestato": grosso caso a Sanremo, beccato così dalle telecamere

Madame ha scelto la canzone per parlare della "incomunicabilità" e lo aveva anche preannunciato su Twitter: "Questa sera mi vesto da professoressa - ha scritto la cantante su Twitter - professoressa Madame. Con Prisencolinensinainciusol e i miei amici di avventura vogliamo chiedere All Right? Il mondo avanza, il sistema scolastico no. Tutto Bene?". E sul palco, su cui è salita intorno all'una di notte in veste di professoressa, ecco comparire anche i famigerati banchi rotanti che ci riportano alla mente la disastrosa parentesi di Lucia Azzolina al ministero dell'Istruzione.

"È un....". Fiorello imita Vasco Rossi? E lui lo "sistema". Volano frecciatine dopo la serata di Sanremo

Già, perché durante la performance, degli attori si sono mossi seguendo il ritmo della musica girando sul palco proprio seduti ai banchi a rotelle. Ogni riferimento, insomma, non è sembrato puramente casuale. La scelta ha ovviamente scatenato i social network, che hanno cannoneggiato contro la Azzolina: "Madame sul podio già solo per aver portato sul palco dell'Ariston i banchi con le rotelle che finalmente sono serviti a qualcosa". E ancora: "Grazie Sanremo e grazie Madame per dare un senso alla spesa fatta per i banchi con le rotelle la scorsa estate", "Grazie a Madame almeno abbiamo capito a cosa servivano i banchi a rotelle". E questi sono soltanto tre tweet in un diluvio di sfottò contro la Azzolina.

"Vergognoso, immorale". Canta senza mascherina, arrestato in diretta Rai: ma che Paese è?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.