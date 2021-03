Sanremo 2021, Zlatan Ibrahimovic stufo: "Troppa gente, da squalifica", imbarazzato Amadeus in eurovisione

05 marzo 2021 a

Zlatan Ibrahimovic è l’ospite fisso del Festival di Sanremo 2021. A conti fatti ha saltato soltanto la seconda serata, quando era impegnato con il Milan nella partita con l’Udinese, mentre nella terza è stato suo malgrado vittima di un episodio che ha rischiato di far saltare la sua presenza: un incidente in autostrada lo aveva costretto a ore di ritardo, tanto che è riuscito ad arrivare sul palco del teatro Ariston solo grazie a un passaggio in moto che gli è stato offerto da un tifoso del Milan, che ha deviato per Sanremo quando invece era diretto a Livorno.

Stasera, venerdì 5 marzo, Zlatan è tornato sul palco dell’Ariston senza particolari intoppi e anzi è tornato a dettar legge ad Amadeus. “Regola numero 5: c’è troppa gente in campo, rischiamo la squalifica. Lascia solo tamburi e ragazze, gli altri via”. In questo modo il fuoriclasse svedese ha sfoderato la sua vena ironica e, nel solco della gag da ‘super macho’ che decide le regole del Festival, traccia un’altra direttiva da imporre al malcapitato Amadeus.

“Ho sentito che mi hai chiamato supereroe, mi hai sottovalutato”. Poi il direttore artistico e conduttore di Sanremo gli ha chiesto di raccontare come abbia fatto a convincere il motociclista che ieri gli ha dato un passaggio all’Ariston quanto in autostrada era tutto bloccato: “È stato facile, gli ho detto o mi porti a Sanremo o Amadeus fa il Festival anche l’anno prossimo”.

