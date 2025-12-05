Amadeus, quelle voci clamorose che girano in Rai

Amadeus via da Discovery? Stando ad alcune indiscrezioni, potrebbe esserci presto un divorzio tra l'attore e l'azienda. Nonostante il forte investimento sull'ex direttore artistico di Sanremo, infatti, i risultati dei suoi show sul Nove non avrebbero raggiunto i risultati sperati sia dall’emittente che dal conduttore. La separazione consensuale potrebbe avvenire già la prossima estate. Una volta libero dal vincolo contrattuale, il presentatore potrebbe mettersi a valutare nuovi progetti.

Al momento, però, sarebbe escluso un ritorno in Rai. E a confermarlo a LaPresse sono alcune fonti di viale Mazzini, che hanno fatto sapere di avere appreso “con stupore le notizie degli ultimi giorni circa un possibile ritorno in Rai di Amadeus”. Nei giorni scorsi si era parlato per lui della possibilità di condurre un nuovo game show come valida alternativa ad Affari Tuoi. In realtà, però, stando a quanto trapelato oggi, questo presunto rientro non sarebbe affatto all’ordine del giorno.