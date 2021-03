Piersilvio Berlusconi, "lo scippo di maggio" alla Rai. Bomba sui palinsesti: chi arriva su Canale 5 venerdì sera

15 marzo 2021 a

Lo "scippo di maggio" di Piersilvio Berlusconi? Secondo Davide Maggio, è sparito dai palinsesti Rai Claudio Baglioni. Un suo show, anticipato da Rai Pubblicità, era previsto per inizio 2021 su Rai1. Tutto pronto, anche il nome: Andiamo avanti, "un mix di divertimento, grandi ospiti e musica live". Il programma, con la direzione artistica di Giuliano Peparini, era pensato come un grido d'orgoglio e di riscatto dopo un anno di concerti e teatri "congelati" dal Covid. Che sia stata la terza ondata del virus a far sembrare tutto anacronistico e fuori luogo? Difficile pensarlo, più facile immaginare a qualche inghippo tra Baglioni e viale Mazzini.

Così l'ex conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, che quest'anno festeggia i suoi 50 anni di strepitosa carriera, troverà modo di celebrare l'importante ricorrenza altrove. Per la precisione, come annunciato da Publitalia, il cantautore e musicista romano andrà in onda su Canale 5 a maggio con tre prime serate, il venerdì. "Sarà uno show che lo vedrà assoluto protagonista, con tanta musica e tanti ospiti al suo fianco", sottolinea il sito specializzato Davidemaggio.it. In pratica, la copia esatta di quello che sarebbe dovuto essere già andato in onda su Rai1, almeno stando alle anticipazioni.

A questo punto viene un sospetto, ben riassunto dal sempre malizioso Dagospia: "Dopo Sanremo è il tonfo degli show dedicati a Loredana Bertè, Patty Pravo e Ricchi e Poveri, Stefano Coletta (direttore di Rai1, ndr) ha avuto paura di un altro flop musicale sulla rete ammiraglia?". Come dire, errare è umano, perseverare diabolico. E così Baglioni avrebbe deciso di "andare avanti", sì, ma da un'altra parte. E su un'altra rete.

