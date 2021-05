Maneskin, come gode Damiano: "Rosicano perché li ha devastati?". Bordata-vip, francesi umiliati ancora

Francesco Fredella 25 maggio 2021 a

Basta un tweet, l'ennesimo, per alzare un altro polverone. Ai francesi, a quanto pare, non è andata giù la sconfitta all'Eurovision (vinto per la terza volta dall'Italia con il brano Zitti e buoni dei Maneskin). E cala il gelo dopo le accuse, ridicole, dei francesi che hanno additato Damiano, il frontman del gruppo), di aver fatto uso di droga. Di aver sniffato cocaina in mondovisione: una follia, smentita prima dalle immagini e poi dal test sul consumo di stupefacenti a cui Damiano si è sottoposto. Caso chiuso, l'Eurovision ha smentot questa fake news. La Francia deve chiedere scusa. E basta.

Ora sulla vicenda entra a gamba tesa Cristiano Malgioglio, che insieme a Gabriele Corsi ha commentato quella che resta comunque una serata indimenticabile per l'Italia e per la nostra musica. "Goditi questa bella vittoria che ci hai regalato. La gelosia è qualcosa di incredibile. Non ho parole. Spero in una querela al famoso sito e giornale francese (Paris Match, ndr) perché la notizia è circolata ovunque nel mondo e poteva provocare un danno di immagine molto forte. Non è giusto insinuare cose del genere su ragazzi sani e genuini", scrive Corsi.

Dunque Malgioglio rincara la dose: "Forse si saranno vendicati perché ho distrutto la loro canzone francese dal sapore antico e priva di originalità? Ahahah - ridacchia per poi rilanciare-. Abbiamo vinto: rassegnatevi. W il Rock", cinguetta l'artista. Un Tweet fortissimo, al veleno nei confronti della Francia. Arriveranno le scuse? I francesi dovrebbero stare zitti e buoni.

