Maneskin, salta la più pesante delle teste: "Arriva la star internazionale", impensabile rivoluzione per Damiano e la band

Continua il periodo d’oro dei Maneskin, che sono sulla cresta dell’onda dopo aver vinto il Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest 2021. Nonostante i tentativi da parte della stampa estera di screditarli, prima con l’assurda storia del cocaina-gate (con Damiano David, il frontman, che era stato accusato di aver sniffato nella Green room) e poi con le illazioni riguardanti un presunto plagio da una vecchia rock band olandese, i Maneskin sono amati e sempre più conosciuti in tutto il mondo.

Persino il New York Times ha voluto dedicare un approfondimento ai giovanissimi italiani che con la loro “Zitti e buoni” si stanno facendo valere in tutte le classifiche. Lo storico quotidiano ha lanciato un’indiscrezione a dir poco esplosiva sul futuro dei Maneskin, che recentemente hanno deciso di interrompere la collaborazione con Marta Donà, loro storica manager. “Abbiamo trascorso quattro anni indimenticabili - aveva dichiarato con un post sui social - pieni di sogni da esaudire e di progetti realizzati. Io vi ho portato fino a qui. Da adesso in po avete deciso di proseguire senza di me. Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio dalla vita ragazzi”.

Secondo il New York Times il nuovo manager dei Maneskin potrebbe essere Simon Cowell, famosissimo creatore di xFactor: i diretti interessati non hanno né smentito né confermato, segno che potrebbe esserci qualcosa di vero nell’indiscrezione lanciata dagli Stati Uniti.

