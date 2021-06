Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro denunciati per il videoclip di "Mille": "Che cosa c'è nascosto"

20 giugno 2021 a

Denuncia per Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro. Tutta colpa della loro Mille, improbabile tormentone estivo (considerando non la canzone in sé, ma la singolare collaborazione artistica) che sta sbaragliando gli avversari risultando il più trasmesso dalle radio e il più ascoltato sulle piattaforme streaming. Ma c'è un problema: il Codacons, con cui Fedez ha già avuto in passato più di un contenzioso.

Secondo l'associazione di tutela dei consumatori, il video di Mille sarebbe veicolo per pubblicità occulta e per questo il Codacons ha presentato un esposto all'Antitrust e all'istituto di Autodisciplina pubblicitaria per chiedere adeguate sanzioni e il divieto di trasmettere il video in tv e sul web, oltre a un embargo radiofonico. Motivo? I riferimenti alla Coca Cola espliciti, ma non dichiarati come "pubblicità" in maniera evidente e diretta.

Il Codacons parla direttamente di "una pubblicità camuffata da brano musicale", ribaltando il concetto stesso della clip. Su Instagram, lo stesso Fedez prima del lancio del brano aveva annunciato la presenza in anteprima nel video della nuova bottiglietta della Coca Cola. Non a caso, nelle sue clip social compariva l'indicazione "advertising", pubblicità.

Nei "credits" finali del video della canzone invece si parla di "product placement" per quanto riguarda la multinazionale della bibita più famosa del mondo (che dopo il boicottaggio di Cristiano Ronaldo ad Euro 2020, vive il momento economicamente più difficile della sua storia recente, con ingenti perdite in Borsa), un avvertimento che però sparisce durante il brano. E infatti questo contesta Codacons a Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro: l'informazione pubblicitaria al termine della canzone "non basta, poiché non immediatamente percepibile dagli utenti, a meno che gli stessi non vadano a cercarla tra i credits del video", dal momento che "non compare in sovrimpressione all'inizio del videoclip".

