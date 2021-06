Tragedia in Toscana, muore a cena davanti a sua figlia: il dramma che scuote gli Inti Illimani

27 giugno 2021 a

a

a

Frederic Rzewski è venuto a mancare improvvisamente in Toscana, mentre era a cena con la figlia e il nipote. Il celebre compositore e pianista statunitense è morto a Montiano, provincia di Grosseto, a causa di un attacco di cuore: purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita, terminata per lui all’età di 83 anni. Il Washington Post lo ha definito “temerario pianista e iconoclasta compositore”: a dare l’annuncio della sua scomparsa è stata la sua pubblicista Josephine Hemsing.

Botte e sputi in faccia all'operatore, orrore di Marilyn Manson: atterra a Los Angeles e per la rockstar finisce in disgrazia

Rzewski era molto legato all’Italia, doveva aveva mosso i primi passi di una carriera lunga e di successo: e proprio nel Belpaese è giunta la sua ora, anche se in maniera piuttosto brutta, dato che un attacco di cuore lo ha stroncato mentre era a cena con due familiari. Il brano per il quale era più famoso a livello mondiale è certamente “The people united will never be defeated”, composto nel 1975 e costituito da 36 variazioni su “El pueblo unido jamas serrà vencido”, canzone di Sergio Ortega resa famosa dagli Inti Illimani.

"Roba che neanche i Beatles". L'ultimo (strano) trionfo dei Maneskin in Lettonia, la foto che può valere una fortuna in tribunale | Guarda

Rzewski era nato il 13 aprile 1938 a Westfield, nel Massachusetts e si era laureato alla prestigiosa università di Harvard: ma non c’era solo la musica nella sua vita, tanto è vero che si era specializzato alla Princeton in letteratura e filosofia della Grecia classica.

"Solo io so quanto ho sofferto, ecco chi era davvero mio padre": Little Tony, le accuse della figlia Cristiana

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.