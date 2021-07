Maneskin, la bordata di Giorgia Sileri contro Mediaset: "Questa roba è tossica". Indiscrezioni, un grosso guaio per Damiano

06 luglio 2021 a

Si torna a parlare di Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin, il gruppo italiano che ha spiccato il volo a Sanremo per arrivare a conquistare il mondo intero: primi su Spotify a livello globale, un traguardo raggiunto negli ultimi giorni che la dice lunga, anzi lunghissima, sul successo e sulla potenza di questa band. Ma, in questo caso, la musica non c'entra.

Qui si tratta di gossip, rumors, indiscrezioni. Voci rilanciate da Dagospia, secondo cui nel mirino dell'entoruage della rock band che sta conquistando ci sarebbe il modo in cui Giorgia usa i social, un po' troppo garibaldino e disinvolto.

Dunque, largo a quanto si legge su Dagospia: "Si dice che l’ entourage dei Maneskin abbia impedito a Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano, leader del gruppo che sta avendo un successo planetario, di usare troppo Instagram". E fin qui le premesse.

Peccato però, aggiunge sempre Dago, che "la ragazza peró non ascolta e ora se l’è presa con Temptation Island, il programma di Maria De Filippi. Ecco cosa ha detto: “Questa roba è tossica e non bisognerebbe premiarla con share, visualizzazioni e citazioni - ha tuonato sui social -. Andrebbe boicottata a basta. Non capisco cosa ci sia di divertente in dinamiche relazionali tossiche, possessive e abusanti. Vi fa ridere vedere una ragazza che non ha diritto di scegliere cosa indossare perché altrimenti il fidanzato le fa le scenate? Vi fa ridere vedere persone che sono convinte di possedere il corpo della partner?...", ha concluso la Soleri. Insomma, picchiare durissimo...

