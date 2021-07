Belen Rodriguez, la figlia portata per qualche ora in terapia intensiva: "Valutare la funzionalità respiratoria"

14 luglio 2021 a

Attimi di paura per Belen Rodriguez: la figlia appena nata Luna Marì è stata portata nel reparto di terapia intensiva. Un controllo breve e finito nel migliore dei modi. Il passaggio, spiega Il Messaggero, si è reso necessario per "valutare la funzionalità respiratoria e l'attività cardiovascolare" della piccola, che sta benissimo. Luna Marì è nata nella notte degli Europei, partorita in una clinica a Padova dove Belen si trova da giorni insieme al compagno Antonino Spinalbese.

I due sono al settimo cielo. La stessa showgirl argentina ha pubblicato diversi scatti della bambina e di Antonino, sempre al suo fianco. Proprio a lui Belen ha dedicato un complimento: "Il mio angelo". Tanti gli auguri arrivati sul profilo Instagram della Rodriguez, tra questi anche quello dell'ex fidanzato Fabrizio Corona.

I due nonostante la separazione sono comunque rimasti in buoni rapporti, tanto che l'ex re dei paparazzi ha voluto lasciarle un messaggio: "Auguri gorda, benvenuta Luna". Mentre l'ex marito Stefano De Martino, nonché padre di Santiago (primogenito di Belen), si è limitato a mettere un "like" sotto alla foto della piccola appena nata. Per la Rodriguez si tratta di una nuova vita, in compagnia dell'uomo che - come ammesso in più di un'occasione - ama alla follia.

