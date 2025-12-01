Luciana Littizzetto, il messaggio a Belen: "Ti ho visto confusa..."

"Cara Belen, mi è venuto da scriverti perché per me sei sempre la mia prima fonte di ispirazione. Sei il mio bersaglio prediletto, con i tuoi amori sbilenchi, le gambe da fenicottera e la tua tarma della farina tatuata sull'inguine": è iniziata così la lettera che Luciana Littizzetto ha scritto alla showgirl argentina Belen Rodriguez. A leggerla è stata lei stessa a Che tempo che fa sul Nove. Poi, riferendosi all'intervista che Belen ha fatto nei giorni scorsi a Vanity Fair Stories, ha aggiunto: "E l'altro giorno, invece, ti ho vista sul palco così delicata, così fragile nella tua fatica di vivere. Ti ho vista indifesa e confusa, lì, ad aspettare solo il suono del gong, sperando di arrivare in piedi alla fine del round".

"Non mi interessa cosa avevi preso per stare così. Mi interessa solo dirti che succede, che tutti prima o poi nella vita sono caduti o cadranno e che quando si ammala l'anima, fai fatica a curarla. E sai cos'è il vero scandalo? Che un attacco di panico faccia ancora notizia, come se la vulnerabilità fosse un difetto di fabbrica da correggere con Photoshop": ha proseguito la comica torinese. Subito dopo l'intervista cui ha fatto riferimento la Littizzetto, è stata la stessa Belen a spiegare cosa fosse successo: ha raccontato di avere avuto un attacco di panico prima di salire sul palco e di aver preso dei calmanti per gestirlo. Cosa che poi le ha reso non proprio facile parlare.

"Siamo diventati una società che quando inciampi, ti insulta e non ti aiuta a rialzarti. Io non so se siamo sempre stati così cattivi o se lo siamo diventati, ma di sicuro poter dire la nostra ogni cinque minuti ha innaffiato la pianta marcia dell’odio. E se poi la vita ti ha baciato - e nel tuo caso, Belen, ti ha proprio limonato - per i giudici del web allora non hai diritto ad avere problemi, pensano che la bellezza e i soldi ti preservino da ogni difficoltà. E invece non è così - ha proseguito Littizzetto -. La vita è bastarda con tutti e gli artisti sono fragili come gusci di uova fresche. Peccato perché i social potevano diventare un modo per coltivare l'empatia e invece stanno diventando un verminaio in cui prospera l'invidia e la ferocia. Ma c'è una regola nella vita imprescindibile: quando uno è a terra non lo prendi a calci e i problemi psicologici non sono problemi di serie B. Non esistono problemi di serie A, B o C. Esistono solo le persone che stanno male con i loro dolori nel corpo, nella testa e nell'anima. E tu Belen l'altro giorno hai tolto il filtro e hai mostrato solo la pelle".

E infine: "Ora che ti sei messa a nudo, prenditi del tempo, occupati di te. Sei tu la tua priorità. Ti aspettiamo qui con la tua vitalità, il tuo Dna disegnato da Giugiaro e la tua altera magnifica, inscalfibile, stron****ine. Amica, ti vogliamo bene!".