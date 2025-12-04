Roberto Fico, vittima di uno scherzo di Belen: cos'è successo

Il neo presidente della Campania Roberto Fico è stato vittima di uno scherzo: a organizzarlo la trasmissione I Matti da legare, condotta su Rai Radio 2 da Belen, con Barty Colucci, Vincenzo De Lucia e Mario Benedetto. Lo scherzo è andato in onda nel corso della puntata di ieri, mercoledì 3 dicembre. Barty Colucci, imitando l'ex governatore della Puglia Nicola Vendola, se l'è fatto passare al telefono per fargli le congratulazioni.

E il presidente della Regione lo ha ringraziato dicendo: "È stata una grande galoppata. Sono molto contento e soddisfatto, ora inizia la parte più difficile che conosci bene”. Poi, quando il finto Vendola gli ha rivelato il desiderio di avere lui alla guida della sua regione al posto di Antonio De Caro, perché "mi sta sullo stomaco", Fico ha iniziato ad avere qualche dubbio sulla telefonata.