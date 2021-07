Fedez querela il Codacons? Durissima risposta dall'ufficio legale dei consumatori: "maxi-querela"

15 luglio 2021 a

La guerra tra Fedez e il Codacons rischia di finire malissimo, ma per il rapper. Il marito di Chiara Ferragni, impegnatissimo in queste settimane nel sostenere il Ddl Zan e combattere l'asse Renzi-Salvini (insieme alla influencer e imprenditrice di moda, agguerritissima) ha annunciato querela contro l'associazione dei consumatori che lo aveva paragonato a Malika, la 18enne rifiutata dalla famiglia perché lesbica e che ha speso in beni di lusso i soldi a lei donati. Il Codacons ha chiesto che vengano sequestrati i 5 milioni di euro raccolti dal rapper durante l’emergenza Covid. "Fate schifo, sono stufo di essere perseguitato da voi - è stata la risposta furente di Federico Lucia -. Ѐ incredibile che nessuno faccia niente per controllare voi". Quindi, sibillino, ha aggiunto: "So quello che fate, come lo fate. Sono stufo di essere perseguitato anche quando si fa del bene". Negli ultimi anni, Fedez è stato citato dal Codacons per trenta volte, e a giudicare dalla replica dell'agguerrita associazione seguiranno altre raccomandate.

"Siamo felici dell'annuncio di Fedez di una querela contro di noi. Sarà finalmente l'occasione per far cessare le violenze, le ingiurie e gli insulti che periodicamente rivolge al Codacons e che fomentano odio sul web", ha commentato con l'agenzia Adnkronos Carlo Rienzi, presidente dell'associazione consumatori. "Il Codacons - prosegue - è colpevole a suo dire di 'lesa maestà' per aver osato criticarlo per alcuni comportamenti. Fedez, evidentemente allergico a qualsiasi critica, si crede oramai un imprenditore come Berlusconi, e come Berlusconi afferma di essere perseguitato".

Molto meno ironica la risposta concreta a Fedez: l'ufficio legale del Codacons sta preparando una maxi querela per diffamazione contro Fedez "mettendo insieme tutte le calunnie del rapper, gli insulti e gli oltraggi rivolti al Codacons nelle ultime 24 ore, e che hanno scatenato sul web una pericolosissima campagna d'odio contro l'associazione".

