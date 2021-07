Arisa, la più dolorosa della confessioni: "Come ho passato il lockdown", lo strazio svelato

Francesco Fredella 16 luglio 2021 a

"Non ce la facevo. E’ stato bruttissimo non poter avere un rapporto con loro come ce l’avevo di solito”: la confessione di Arisa è una di quelle inaspettate. Sembra uno sfogo sul passato e sulle amicizia in piena Pandemia. "Ho trascorso il periodo del lockdown abbastanza sola”, racconta a Puntozerolaradio. Un'intervista senza freni e senza filtri. “La mia strada è comunque la comunicazione in generale. Mi piace molto l’idea di poter stare vicino alle persone anche se a distanza e in maniera virtuale, potergli mettere una mano sulla spalla e dirgli guarda che siamo tutti sulla stessa barca, che andrà meglio. Con le mie canzoni cerco sempre di essere una di loro o di dare un buon consiglio in una situazione spiacevole”, continua.

Per Arisa, che il pubblico ha conosciuto musicalmente per la prima volta molti anni fa a Sanremo, arriva un momento molto bello. Pieno di successo e popolarità. Poi, dopo la musica, l'amore: il suo fidanzato, Andrea Di Carlo (che fa l'agente di professione) le regala momenti dolcissimi. Ma Arisa non nasconde un segreto: “In tantissimi momenti non mi sono accettata. Io mi piaccio tantissimo. Ho vissuto tantissimi momenti in cui non mi sono accettata, non mi sono piaciuta”. Ed, infine, tuona: “Ad un certo punto mi sono detta che alla mia età non posso che essere soddisfatta di quello che sono. Per le origini che ho che sono molto umili e ci tengo a mantenere. Sono molto orgogliosa di me e penso che ognuno di noi più che darsi addosso trovando difetti, debba pensare ai pregi che ha. C’è sempre la luce da guardare”.

Arisa dovrebbe tornare ad Amici di Maria De Filippi dove lo scorso anno ha avuto un grandissimo successo e sembra che abbia rinunciato a proposte molto importanti. “Adesso voglio fare della musica da festa, secondo me è arrivato anche il momento di ballare”, conclude.

