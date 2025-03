Arisa inchioda il suo ex: "Di chi si era innamorato"

"Il mio ex fidanzato si era innamorato del mio personaggio. Era invaghito di Arisa e non di Rosalba": la cantante lo avrebbe rivelato alle persone a lei più vicine, secondo un'indiscrezione del settimanale Oggi. Se queste sue parole venissero confermate, si tratterebbe di una smentita totale della versione raccontata invece dal suo ex, Walter Ricci. I due sono stati insieme per 9 mesi. Poi, quando la relazione è terminata, lui ha raccontato al Corriere della Sera che entrambi avevano bisogno di focalizzarsi sulle carriere.

Ora la versione, ancora non confermata, di Arisa, che avrebbe raccontato tutt'altro. In ogni caso, già in passato l'artista ha spiegato di essere alla ricerca di un uomo con cui costruire qualcosa. In un post su Instagram, tra il serio e il faceto, aveva scritto: "Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico".