Domenica In, Arisa: "Il mio desiderio"

di
Libero logo
domenica 2 novembre 2025
Domenica In, Arisa: "Il mio desiderio"

"È un periodo di costruzione interiore ed esteriore": Arisa lo ha detto nello studio di Mara Venier a Domenica In su Rai 1. Dunque, ha spiegato: "Sempre ci si ricostruisce... gli ormoni a volte vanno giù, a volte vanno su. I periodi vanno abbracciati, sia le cose belle che le cose brutte, bisogna accettarli e quindi poi bisogna raddrizzare il tiro. Ogni giorno è un giorno di costruzione".

Poi ha parlato di come le cose siano cambiate per lei dal primo Sanremo a oggi: "Non me lo sarei mai immaginato". A quel punto la Venier le ha chiesto se sia rimasto in lei un po' di quella Arisa più timida e impacciata. "Sotto sotto", ha risposto la cantante, con un tono di voce ironico, alludendo al fatto che è cambiata molto nel corso degli anni.

Quando si è passati all'argomento amore, Arisa ha ironizzato citando il titolo di una sua canzone: "Malamoreno", ha canticchiato. Dunque, sul suo nuovo singolo, Nuvole, ha detto: "È una canzone di consapevolezza, di presa di coscienza, di liberazione, di forza. L'ho già detto: Io voglio essere, voglio questo. Il desiderio che ho veramente e prepotentemente è quello di diventare una donna forte". 

