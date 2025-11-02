Domenica In, Arisa: "Il mio desiderio"

"È un periodo di costruzione interiore ed esteriore": Arisa lo ha detto nello studio di Mara Venier a Domenica In su Rai 1. Dunque, ha spiegato: "Sempre ci si ricostruisce... gli ormoni a volte vanno giù, a volte vanno su. I periodi vanno abbracciati, sia le cose belle che le cose brutte, bisogna accettarli e quindi poi bisogna raddrizzare il tiro. Ogni giorno è un giorno di costruzione".

Poi ha parlato di come le cose siano cambiate per lei dal primo Sanremo a oggi: "Non me lo sarei mai immaginato". A quel punto la Venier le ha chiesto se sia rimasto in lei un po' di quella Arisa più timida e impacciata. "Sotto sotto", ha risposto la cantante, con un tono di voce ironico, alludendo al fatto che è cambiata molto nel corso degli anni.