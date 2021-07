Coronavirus, Daniela Martani sputa sui morti italiani: "Perché sono sana e me la godo"

20 luglio 2021 a

a

a

"Io sono sana e me la godo". Il messaggio di Daniela Martani sui social rischia di essere più che uno sfogo, una provocazione. L'ex hostess di Alitalia, già vista in tv al Grande Fratello e all'Isola dei famosi (senza troppa fortuna), è famosa in rete per le sue prese di posizioni controcorrente. Nazi-vegana, talebana animalista al punto di considerare il terremoto di Amatrice (patria dell'amatriciana) un castigo di Dio, complottista di vaglia anche sul coronavirus e dunque no vax convinta, è spesso scesa in campo per affermare la sua diffidenza (chiamiamola così) contro la campagna vaccinale. E ora, con negozi, ristoranti e città d'arte di nuovo aperti al turismo, festeggia a modo suo. "Che bella l’Italia, me la godo da sana perché ho un sistema immunitario forte perfettamente vigoroso in grado di difendermi da virus e batteri".

Covid, lo salva con la respirazione bocca a bocca poi scopre chi è: il luminare romano ora è a rischio





Già ci sarebbe da ridire sul "buongusto" di queste affermazioni, visto che molti che conducevano uno stile di vita sano e sportivo nei mesi scorsi sono finiti in ospedale per il Covid. Qualcuno ci è anche morto. Ma la Martani non se ne cura e su Twitter svela quello che a suo parere è il segreto di tanta salute: "Mangio solo cibo vegetale, non fumo, non bevo alcol e non faccio uso di sostanze stupefacenti…". Bastasse questo per sconfiggere il virus, saremmo a cavallo.

"Perché sul Green pass è un sopruso". Bechis a valanga: "Di chi è la colpa se non si vaccinano"





Evidentemente, nel resto del mondo sono tutti più fessi di lei, virologi ed esperti in testa. In fondo, però, basta una testimonianza per smontare il ragionamento della Martani, fin troppo ottimista: "Dimmi te se devo leggere certe sciocchezze sul sistema immunitario…", scrive una utente su Twitter, facendole notare che una sua amica è purtroppo morta a causa di un cancro allo stomaco in giovane età, nonostante fosse vegetariana e non bevesse. Ma la Martani non cambia idea e su coronavirus e Green pass assicura: "Non servono i vaccini…". Beate lei e le sue certezze.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.