Raffaella Carrà, "la sua ultima volontà". Cremata, dove spargono le sue ceneri

24 luglio 2021 a

a

a

Arriveranno all'Argentario il 5 agosto le ceneri di Raffaella Carrà. In occasione del suo trigesimo sarà celebrata una messa di suffragio alle ore 11.30 presso la Chiesa di Santo Stefano Protomartire a Porto Santo Stefano. Ai funerali della conduttrice, icona della tv italiana, era stato annunciato che le sue ceneri sarebbero passate da San Giovanni Rotondo (per la sua devozione a Padre Pio). Ma adesso si scopre che saranno riportate nel luogo stabilito per il riposo, su volontà della Carrà.

Tu si que vales, terribile lutto nella notte. "Doveva esibirsi domani". Addio a Nerina Pieroni, la donna che ha commosso l'Italia

La funzione sarà celebrata dal parroco don Sandro Lusini e sarà aperta al pubblico, nel rispetto delle regole anti-Covid e del numero ridotto di posti. Per questo motivo le autorità comunali stanno pensando di installare un maxi schermo in piazza per consentire anche a chi non riuscirà ad accedere di seguire la cerimonia. "Vogliamo rendere omaggio nel migliore dei modi alla nostra concittadina Raffaella Carrà, che qui aveva una sua casa e che tanto amava i nostri luoghi", ha detto il sindaco Franco Borghini all'Adnkronos.

Alessandra Mastronardi, il lutto improvviso: "Che facciamo ora?", la malattia rara e devastante che ha segnato la sua famiglia | Guarda

La decisione di riposare all'Argentario è dovuta al legame della Carrà con il luogo dove ha trascorso i momenti più sereni e privati della sua vita. Peraltro qui a Porto Santo Stefano aveva affiancato il suo nome al Pop Corn Festival che si sta svolgendo in questi giorni. Questa edizione è ovviamente dedicata alla Carrà che aveva istituito un premio, quest'anno consegnato da Sergio Iapino.

"Spero possano salvarsi tutti". Caterina Balivo, il dramma mentre è in vacanza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.