Gaetano Curreri degli Stadio, "non un ictus ma un infarto". Dramma sul palco e sospiro di sollievo: "Superato brillantemente"

"Non ha avuto un ictus come alcuni hanno riportato, ha avuto un infarto che è stato superato brillantemente". Queste le parole di Laura Cordischi, la manager di Gaetano Curreri e degli Stadio dopo la notizia del malore e del ricovero in terapia intensiva del cantante della band. "Hanno aperto l'aorta, è stabile. L'ho sentito, mi ha chiamata. Rimarrà monitorato per altre 24 ore. È in un centro di eccellenza, ha superato tutto brillantemente". Dopo la manager anche, via social, le parole degli altri componenti del gruppo: "Siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l’infarto e adesso sta bene. L’abbiamo sentito via telefono e ringrazia tutti per l’affetto e le belle parole spese per lui. Ci uniamo anche noi ai suoi ringraziamenti che condividiamo pienamente, in queste ore difficili il vostro supporto ci ha aiutato tanto, vi teniamo aggiornati".

Curreri, 69 anni, è svenuto sul palco poco prima di eseguire le ultime canzoni in scaletta a San Benedetto del Tronto, quando si è accasciato i suoi compagni lo hanno sorretto e alcuni medici presenti sul posto sono subito intervenuti per i primi soccorsi. "Il concerto è stato immediatamente sospeso e Curreri è stato trasportato all’ospedale Mazzone di Ascoli Piceno: è stato ricoverato nell'Unità di terapia intensiva cardiologica", rivela il Corriere della Sera. Nel 2003 Curreri era stato colpito da un ictus, mentre si trovava ad Acireale. Nel 2019 un nuovo malore, senza conseguenze serie.

Immediato l'incoraggiamento di un vecchio amico come Vasco Rossi, tramite Instagram l'incoraggiamento. Il cantante ha pubblicato sulle sue Storie na foto che li ritrae insieme con la scritta "Forza Gaetano! Sei una roccia!". Tra i successi che i due hanno scritto assieme ci sono pezzi Ti prendo e ti porto via, Buoni o cattivi e Un senso.

