Milano, i magistrati decidono anche se e a che prezzo realizzare il nuovo stadio

È un appuntamento fisso: ogni anno in occasione dei derby di Milano la Camera di commercio diffonde le stime del valore dell’indotto del partitone per la città. Tra hotel, ristoranti e varie, si parla di circa 16 milioni. Per una singola partita. Ora, calcolando che ormai tra campionato, coppe e coppine si gioca ogni tre giorni per tutto l’inverno, chiunque può farsi un’idea del perché per il Comune la questione del nuovo stadio abbia una certa importanza. E del perché non abbia senso che – tradizione italiana - sia la magistratura e non la politica ad avere l’ultima parola sulla questione. Un discorso che sicuramente vale anche per il prezzo fissato per i terreni.

Se qualcuno si fosse perso qualche passaggio, riassumiamo. La giunta Sala ha deciso di chiudere prima dell’estate la vendita di San Siro. Prima ancora che venisse pubblicato il bando – uscito ieri e ovviamente rivolto a Milan e Inter – la Procura ha “acceso un faro” per verificare che il prezzo stabilito sia equo. E a stabilirlo – su stimolo del sindaco – è stata l’agenzia dell’Entrate: 197 milioni di euro (124 per l’area e 72 per lo stadio). Si è parlato anche di uno sconto di 80 milioni sulle demolizioni, ma il primo cittadino ha smentito tutto. Fatto sta che secondo gli agguerritissimi contabili dei comitati di quartiere – questa volta capeggiati dall’ex vicesindaco di Paolo Pillitteri – è comunque troppo poco. I ricorrenti al solito parlano di “svendita” e annunciano che secondo loro Palazzo Marino dovrebbe fissare a 403 milioni di euro la base d’asta. Per di più, chiedono di far tintinnare le manette perché qualcuno si sarebbe permesso di effettuare carotaggi preliminari nella zona senza autorizzazione. Quindi va fermato tutto. E qui il sindaco Sala ha sbottato, da una parte in piena ragione. «Non so a chi meglio avremmo potuto farla fare la valutazione, dovevamo chiedere alla Nasa? Oggettivamente più dell’Agenzia delle Entrate non c’è nessuno titolato».